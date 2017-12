Tropa americana anuncia prisão de 24 suspostos terroristas Vinte e quatro supostos terroristas iraquianos foram detidos pelas tropas da coalizão, encabeçadas pelos Estados Unidos, em operações lançadas em Bagdá e no oeste do Iraque, informou neste sábado, 17, o comando americano. Onze pessoas foram capturadas na cidade de Ramadi, capital da província de Al-Anbar, a oeste da capital. Entre elas, estavam cinco indivíduos vinculados a líderes do braço iraquiano da Al Qaeda, diz um comunicado. Em Bagdá, as forças multinacionais detiveram mais 13 pessoas, entre elas o chefe de uma célula encarregada de preparar carros-bomba, destaca a nota, que não diz quando aconteceram as detenções. O anúncio das capturas coincide com outro comunicado emitido neste sábado pelo porta-voz do novo plan de segurança para Bagdá, que revelou que 144 suspeitos de estarem envolvidos em atos de violência foram detidos desde quarta-feira, quando o esquema entrou em vigor.