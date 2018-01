Tropa americanas matam mais de 20 insurgentes no Afeganistão Soldados norte-americanos combateram insurgentes que fizeram uma emboscada contra um comboio militar no sul do Afeganistão, matando mais de 20 militantes, informou a coalizão nesta segunda-feira. Em outro incidente, um helicóptero dos EUA caiu nas imediações de Kandahar, provavelmente depois de ter sido alvo de tiros, matando um piloto e ferindo outro. A emboscada ocorreu no domingo no distrito de Sangin, na província de Helmand, que se transformou em um foco de resistência ao novo regime do país. Mais de 30 extremistas atacaram uma patrulha da coalizão, que havia acabado de encontrar um esconderijo de armas naquele distrito. Vinte extremistas acabaram mortos no contra-ataque. A batalha faz parte de uma forte ofensiva anti Taleban no sul do Afeganistão, envolvendo mais de dez mil soldados, entre quadros do país e das forças de coalizão. O esforço tem como objetivo minar a insurgência islâmica, a maior desde a queda do regime Taleban, em 2001. Ainda nesta segunda-feira, no oeste do país, sete estudantes ficaram feridas no oeste do país na explosão de uma bomba em uma classe de inglês na Universidade de Herat. O artefato foi colocado em uma lata de lixo.