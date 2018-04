Tropa brasileira irá recapturar fugitivos, diz coronel Para minimizar os focos de violência no Haiti, a tropa brasileira vai recapturar prisioneiros que fugiram das cadeias que desmoronaram com o terremoto. Segundo o comandante do batalhão brasileiro, coronel João Batista Bernardes, o serviço de inteligência da missão trabalha para identificar os potenciais criminosos. O militar negou que haja uma onda generalizada de violência no país. "São fatos isolados".