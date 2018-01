Tropa dos EUA espera rendição de Mosul em breve Combatentes curdos e forças especiais americanas já estão posicionados para entrar em Mosul, importante cidade do norte do Iraque. Um comandante americano afirmou que suas forças estariam entrando na cidade, que ainda é um centro de resistência do regime de Saddam Hussein, ?numa questão de horas ou dias?. A terceira maior cidade do Iraque, Mosul é o segundo grande prêmio cobiçado pelos curdos, depois da Kirkuk, cidade de domina uma região rica em petróleo, e ocupada hoje. O tenente-coronel Robert Waltemeyer, comandante das forças especiais americanas na área de Dohuk, ao norte de Mosul, disse que os EUA estão se preparando para entrar em Mosul. ?Estou pronto para me reunir com líderes e estabelecer zonas de segurança dentro da cidade. Vamos trabalhar 24 horas para criar condições de uma solução política em Mosul?. Waltemeyer disse que os militares iriam se reunir com representantes de Mosul na manhã de sexta-feira, numa tentativa de negociar uma rendição. ?O povo de Mosul ... está esperando por um cenário como o de Bagdá, com tanques M1 invadindo o centro da cidade?, disse ele. ?Não vai acontecer?. O tenente-coronel disse que os EUA consideraram a invasão de Kirkuk pelos curdos prematura. Ele disse ao comandante das forças curdas em Dohuk, Babakir Zibari, que os guerrilheiros curdos, os peshmerga, devem se manter fora de Mosul. Veja o especial :