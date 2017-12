Tropa internacional mata civis afegãos e fere criança Dois civis afegãos morreram e uma criança foi ferida por disparos de tropas internacionais no sul do Afeganistão, informou nesta sexta-feira a Força para a Assistência à Segurança (Isaf), que disse "lamentar profundamente" as mortes. O incidente aconteceu na quinta-feira, perto da localidade de Gereshk, na província de Helmand, no sul do país. Uma caminhonete na qual viajavam civis se aproximou "a grande velocidade" de uma patrulha da Isaf e "não parou, desobedecendo aos sinais", segundo um comunicado oficial. "A patrulha, em seguida, disparou em defesa própria", acrescenta o comunicado, que admite que "infelizmente, dois civis morreram e um menino foi ferido". Este ano está sendo o mais violento no Afeganistão desde a chegada de forças internacionais lideradas pelos EUA, em 2001. Desde janeiro aconteceram mais de 3.700 mortes, sendo cerca de mil delas civis, segundo números oficiais.