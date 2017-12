Tropa israelense entra em campo de refugiados palestinos Um grande contingente israelense entrou no campo de refugiados de Rafa, na fronteira entre Gaza e o Egito, com a missão de destruir túneis usados no contrabando de armas, dizem testemunhas e fontes militares. Testemunhas disseram que um grande número de tanques e outros veículos blindados entraram em Rafa, vindo de duas direções. A eles se juntaram forças especiais, incluindo engenheiros e cães treinados para farejar túneis. Um comandante militar presente à cena disse que as armas contrabandeadas a partir do Egito acabam chegando à Cisjordânia, e portanto ?não temos alternativa a atacar esses túneis?. Militares israelenses anunciaram, no final do dia de ontem, que o bloqueio de Gaza e da Cisjordânia seria estendido, com a expulsão dos palestinos de Israel e o isolamento das cidades palestinas.