Tropas afegãs e da Otan matam 17 insurgentes no país Tropas afegãs e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) mataram 17 insurgentes na província de Helmand, no sul do país, numa troca de tiros que durou 12 horas, informou uma autoridade afegã neste domingo. As tropas afegãs e da Otan começaram a atacar em julho o reduto dos insurgentes, no sul do Afeganistão. Os militares conseguiram estabelecer algumas áreas de segurança na região, porém os ataques se intensificaram em outras áreas do país.