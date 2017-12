Tropas americanas atiram contra caravana canadense Soldados do exército dos Estados Unidos no Iraque deram tiros de advertência contra a caravana de carros onde estava o embaixador do Canadá em Bagdá, informou nesta quarta-feira o comando militar americano. O incidente ocorreu na última terça-feira, quando os motoristas dos diplomatas não reduziram a velocidade ao se aproximar de um comboio militar americano, nas imediações da "zona verde", afirma um comunicado. O local reúne as embaixadas dos EUA e do Reino Unido, além do governo iraquiano. A nota - que não confirma se o embaixador canadense viajava em um dos carros - ressalta que não houve feridos entre os ocupantes da caravana. Os militares teriam atirado na frente do primeiro veículo, que sofreu apenas alguns danos. O comunicado indica também que o comando abriu uma investigação para esclarecer as circunstâncias do incidente, e as razões das ordens para atirar. Centenas de civis iraquianos morreram em incidentes semelhantes nas avenidas e estradas do país, desde que as tropas da coalizão, lideradas pelos EUA, foram enviadas para o Iraque, após a derrubada do ex-presidente iraquiano, Saddam Hussein, em março de 2003.