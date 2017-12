Tropas americanas capturam "carrasco" de Saddam Soldados da coalizão liberada pelos Estados Unidos capturaram um homem identificado como ?carrasco? de Saddam Hussein. Ele foi detido durante uma blitz em Baquoba, cerca de 70 quilômetros ao nordeste de Bagdá. A porta-voz da 4ª Divisão de Infantaria, major Josslyn Aberle, não divulgou o nome do ?carrasco?. Disse apenas que ele e um outro homem, um ex-general, foram capturados durante a noite. O suposto "carrasco" será entregue à polícia iraquiana. Forças da coalizão também prenderam três pessoas que portavam documentos supostamente ligados à milícia Fedayin Saddam, forças paramilitares leais ao ditador deposto. Os soldados capturaram ainda um grande arsenal, incluindo lançadores de granada, granadas, mísseis e balas de metralhadora. Na terra natal de Saddam, Tikrit, dois iraquianos foram mortos quando uma bomba explodiu na rua. Outros dois cidadãos iraquianos morreram em uma explosão em Kirkuk, no norte do país.