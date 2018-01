Tropas americanas capturam susposto terrorista no Iraque Os militares americanos anunciaram nesta sexta-feira, 30, a captura de um militante suspeito de instalar bombas sofisticadas em territórios iraquianos. Os Estados Unidos alegam que este tipo de armamento são fornecidos pelo Irã a insurgentes. O suspeito foi preso por tropas americanas e iraquianas durante uma incursão em Sadr City e é acusado de trazer ao Iraque bombas sofisticadas, disseram fontes militares. Segundo documento da polícia, o detido ainda é suspeito de ter ligações com grupos extremistas que realizam diariamente ataques contra tropas estrangeiras no Iraque. O nome do suspeito e dos grupos extremistas não foram divulgados, mas nos últimos meses os americanos acusam as Guardas Revolucionárias do Irã e a força Quds de providenciar armas a grupos terroristas do Iraque. Os civis disseram que o homem detido é pai de seis crianças e estava desempregado. Eles disseram que a incursão americana começou de madrugada e que os militares confiscaram dinheiro, computadores e celulares.