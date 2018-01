Tropas americanas chegam a 30 km de Bagdá No mais significativo avanço dos últimos dias, tropas de vanguarda da 3ª Divisão de Infantaria dos EUA estavam hoje a pouco mais de 30 quilômetros de Bagdá, segundo informação do Comando Central do Exército americano, que tem base em Doha, no Catar. Ainda de acordo com os porta-vozes do Pentágono, as forças da coalizão anglo-americana avançam consistentemente em duas frentes - a partir de Karbala, com retaguarda em Hindiya, e Kut - e debilitaram até tornar inoperante os dois cinturões externos da Guarda Republicana que defendiam os arredores da capital. Um terceiro contingente da Guarda Republicana está posicionado para o combate que pode ser o mais decisivo da chamada Operação Liberdade Iraquiana, no centro urbano de Bagdá. Fontes do governo iraquiano contestaram o anúncio dos militares americanos. "Daríamos as boas-vindas a eles em Bagdá, mas posso afirmar que o anúncio do avanço inimigo não é verdadeiro", disse o ministro da Informação iraquiano, Mohamed Said al-Sahaf. "Não entrarei em detalhes, mas asseguro que, no momento oportuno, esses malditos descobrirão que o que pretendem não é certo", declarou o ministro. Representantes da coalizão não fizeram nenhuma menção a possíveis baixas nas operações de avanço. Além da divisão de infantaria, também estão na vanguarda da ofensiva os soldados da 1ª e 2ª Forças Expedicionárias dos Fuzileiros Navais. O general Vincent Brooks, subdiretor de operações do Comando Central, disse que os marines avançam pelo sudeste, depois de tomarem uma ponte sobre o Rio Tigre nos arredores da cidade de Kut, a 160 quilômetros de Bagdá. Na versão do comando americano, as tropas de terra, apoiadas por pesados bombardeios aéreos, quebraram as defesas iraquianas em torno da capital avançando a partir de Karbala, 80 quilômetros a sudoeste de Bagdá. Para esse ponto tinham convergido os combatentes da Divisão Medina, da Guarda Republicana, além de combatentes da milícia Fedayin (comandada pelo filho mais velho de Saddam Hussein, Udai) e de tropas regulares do Exército. Al-Sahaf, por seu lado, afirmou ter conversado com o governador de Karbala na manhã de hoje. Ele teria confirmado a ocorrência de ferozes combates na cidade, mas negou que as forças de defesa tivessem sido derrotadas. "Informações preliminares indicam que os inimigos sofreram pesadas baixas", disse o ministro iraquiano. Uma segunda coluna da 3ª Divisão de Infantaria avançava de Hindiya na direção de Karbala - de onde teria partido a vanguarda para Bagdá. Mais perto da capital, o segundo círculo de defesa da cidade, a Divisão Bagdá, também teria sido quebrado pelas forças americanas. "Eles (os iraquianos) já não são capazes de deter as manobras da coalizão. Temos a iniciativa dos combates", disse o general Stanley McChrystal. "As Divisões Medina e Bagdá foram seriamente afetadas pelos ataques da coalizão e já não são forças eficientes", acrescentou McChrystal, advertindo, no entanto, que "os combates mais duros ainda estão por vir". "As unidades da Guarda Republicana estão se preparando neste momento para a defesa da parte sul e dos flancos de Bagdá", disse. "O que não sabemos é se eles têm intenção de defender suas posições ali mesmo ou apenas atrasar o avanço aliado rumo ao centro da capital", acrescentou. Sobre o temor de que as tropas sejam atacadas com armas químicas e biológicas, agora que já cruzaram a chamada "linha vermelha" de defesa em torno de Bagdá, McChrystal assegurou que os soldados americanos estão preparados. Outra porta-voz do Pentágono, Victoria Clarke, disse que a aproximação das forças da coalizão de Bagdá não abriu nenhuma possibilidade de acordo para pôr fim à guerra e voltou a expressar as dúvidas sobre o paradeiro e a sorte de Saddam Hussein. "Não sabemos quem está na direção", disse a funcionária, que garantiu que nesta situação é difícil pensar em pactuar o final da guerra, já que "ninguém no lado iraquiano tomou nenhuma iniciativa nesse sentido". Os marines da 1ª Força Expedicionária já dispõem de uma pista de pouso a sudeste de Bagdá, no enclave de Shaykh Hantush, de onde um avião Hércules 130 decolou na manhã de hoje. A base aérea é essencial para acelerar o ritmo da chegada de suprimentos. A pista está a cerca de 150 quilômetros de Bagdá. O controle da base permitirá prover as tropas americanas com munição, combustível, comida e água. Até agora, os suprimentos só chegam por terra, em comboios que têm de atravessar pontes sobre o Tigre e se expõem aos ataques de bolsões de resistência da milícia Fedayin. A presença de tropas americanas no local despertou a sede por negócios nos jovens do povoado, que conseguiram vender a marca de cigarro local, que é muito barata, por um preço astronômico. Os marines, no décimo quarto dia da invasão, começam a sentir falta de alguns produtos, como cigarros, lenços de papel e doces. Veja o especial :