Tropas americanas deixam prefeitura e delegacia de Faluja Pela primeira vez desde que soldados dos EUA capturaram Faluja três meses atrás, tropas americanas retiraram-se hoje do escritório do prefeito da cidade. Forças dos EUA também abandonaram uma delegacia de polícia na tensa cidade depois que policiais iraquianos reclamaram que a presença dos americanos os colocava em risco. Na simbolicamente importante prefeitura da cidade, o tenente Khamal Ahmed disse que os americanos deixaram o local logo após o meio-dia. ?Estamos satisfeitos. Faremos o melhor para proteger o edifício?, afirmou Ahmed. Um oficial do comando militar americano em Bagdá disse não ter informações sobre os americanos terem deixado a prefeitura, mas um repórter que visitou a sede do governo municipal disse não ter visto sinais de tropas americanas no local nem nas imediações. O repórter também não encontrou tropas dos EUA por toda a cidade - cenário de vários ataques contra soldados americanos -, mas o oficial do comando militar negou que as tropas tenham deixado Faluja. O coronel Khalal Sabri, chefe da força policial em Faluja, disse que os americanos deixaram a disputada delegacia hoje pela manhã. Mais tarde, dois veículos Humvee e um terceiro carro militar foram vistos do lado de fora da delegacia, mas os soldados disseram que seu retorno era temporário.