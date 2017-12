Tropas americanas detêm vice-ministro iraquiano Tropas do Exército dos Estados Unidos invadiram nesta quinta-feira a sede do Ministério da Saúde e detiveram o vice-ministro Hakim al-Azamili, em Bagdá, segundo a televisão oficial iraquiana, a A-Iraqiya. A rede informou, citando fontes da segurança local não identificadas, que o xiita Zamili tinha sido detido com outros funcionários do Ministério. Não foram divulgadas as causas. A rede Al Jazeera afirmou que vários peshmergas (milicianos curdos) participaram da operação, segundo o oficial do Exército encarregado da segurança do Ministério, Hassan Flayeh. Funcionários iraquianos disseram que Zamili pertence ao grupo radical xiita liderado por Moqtada al-Sadr, cuja milícia, o Exército Mehdi, está envolvido na morte de milhares de pessoas em Bagdá. Forças conjuntas dos Exércitos iraquiano e americano isolaram os bairros de Qadisiya e Yarmouk, no oeste da capital, e iniciaram uma série de batidas, com várias detenções. É a primeira fase de uma ofensiva para restaurar a segurança na capital", disseram fontes da segurança iraquiana. Outras quatro zonas residenciais foram isoladas nos últimos dois dias. A previsão é de que 80 mil soldados dos exércitos americano e iraquiano participem da operação. Um membro xiita do Parlamento, Ammar al-Ateya, escapou de um atentado na manhã de quinta-feira, segundo fontes policiais. Um de seus guarda-costas foi ferido.