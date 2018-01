Tropas americanas disparam contra civis em Cabul As tropas dos EUA no Afeganistão dispararam hoje em Cabul contra a multidão que cercou um de seus veículos militares depois de um acidente de trânsito, informaram várias testemunhas. O incidente pode ter causado a morte de quatro pessoas, segundo testemunhas, mas esta informação ainda não foi confirmada oficialmente. "Vi os americanos abrirem fogo contra as pessoas que os cercavam e carreguei em meus próprios ombros quatro pessoas que tinham caído e sangravam, mas não sei se estavam vivas ou mortas", disse Ahmed Muneer no local. O incidente ocorreu na manhã desta segunda-feira no distrito de Sarai Shamali, no norte da capital afegã, quando um veículo dos EUA viajava para Cabul desde Bagran, principal base militar dos Estados Unidos no Afeganistão. Segundo as testemunhas, o carro militar bateu na estrada em vários veículos enquanto se dirigia para a capital. Após bater em três utilitários de civis na área de Sarai Shamali, estes lhe bloquearam o caminho e o veículo americano ficou preso entre vários carros. Uma multidão de civis afegãos cercou então os militares, que dispararam contra eles. O veículo dos EUA conseguiu sair do lugar e a Polícia afegã chegou à área, onde já havia um grande número de pessoas que protestavam com gritos de "Morte aos americanos", "Morte a Karzai" e "Policiais, vocês são escravos dos americanos". Centenas de pessoas foram ao lugar e os manifestantes atacaram vários agentes, além de atear fogo em um carro policial. A Polícia abriu fogo contra os manifestantes, o que deixou feridas pelo menos 20 pessoas que foram transferidas a hospitais da capital afegã, segundo afirmou uma testemunha que não quis se identificar.