Tropas americanas e afegãs matam 21 supostos talebans Rebeldes supostamente ligados à milícia fundamentalista islâmica Taleban promoveram uma emboscada contra um comboio de fuzileiros navais dos Estados Unidos nas montanhas do sul do Afeganistão, desencadeando um violento tiroteio que resultou na morte de pelo menos 21 insurgentes, disse uma autoridade afegã. O Exército dos EUA informou que cinco fuzileiros navais e dois soldados afegãos ficaram feridos na troca de tiros. Segundo o governador de Uruzgan, Jan Mohammed Khan, o choque ocorreu no distrito de Daychopan, na província de Zabul, cerca de 300 quilômetros a sudoeste de Cabul. "A batalha ocorreu quando fuzileiros navais e forças afegãs aproximaram-se de um local identificado como um provável ponto de emboscada. Quando os fuzileiros avançaram, um intenso tiroteio começou", disse o capitão Eric Dent, um porta-voz militar dos EUA.