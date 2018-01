Tropas americanas estão perto de Kandahar Centenas de soldados americanos já estão em regiões próximas de Kandahar, quartel-general e sede espiritual do Taleban. De acordo com um oficial americano, que pediu para não ser identificado, cerca de 1.000 soldados podem chegar ao local dentro dos próximos dias. O oficial não quis explicar qual a missão que os marines terão em solo afegão, mas esse é o maior deslocamento de tropas americanas dentro do país. Abdul Jabbar, um líder tribal afegão que está exilado no Paquistão, confirmou que os soldados estão perto de Kandahar. Por enquanto, já chegaram "poucas centenas" de marines, que chegaram de helicóptero, segundo Jabbar. Esse número, entretanto, deve aumentar com o envio de mais soldados que estão no Mar da Arábia. A chegada de tropas americanas acontece logo após a coalizão Aliança do Norte ter tomado o controle de Kunduz, no norte do Afeganistão. Kunduz era o último reduto taleban no norte do país e, com sua queda, a tendência é de que as batalhas se intensifiquem no sul e no sudeste do país, regiões que ainda estão sob o controle do Taleban. Leia o especial