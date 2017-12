Tropas americanas matam 18 rebeldes em Ramadi As tropas americanas mataram 18 insurgentes depois de após serem atacados na cidade de Ramadi, segundo informações de fontes policiais nesta sexta-feira. O conflito começou na quinta-feira à noite, quando insurgentes atiraram contra os americanos de diversos pontos da cidade de Ramadi, que fica a 115 quilômetros ao sul de Bagdá, disseram os militares. As Forças americanas responderam aos ataques com metralhadoras e mísseis, que atingiram o alvo e mataram 15 rebeldes. Os insurgentes possuíam granadas e pequenas armas, que foram confiscadas pelas tropas americanas, que lançaram em seguida um novo míssil, deixando mais três rebeldes mortos. Soldados americanos ou civis não foram atingidos durante os ataques, disseram os militares. Ramadi, a capital do leste da província de Anbar, presenciou uma das mais sangrentas batalhas da guerra. Insurgentes sunitas continuam se locomovendo livremente pela cidade.