Tropas americanas matam 5 insurgentes no Afeganistão

Pelo menos cinco supostos talebans morreram em um ataque das tropas da coalizão liderada pelos Estados Unidos no centro do Afeganistão, informou nesta terça-feira, 14, em comunicado o comando americano no país. A operação ocorreu nesta segunda-feira na província de Ghazni, e tinha como objetivo localizar um dirigente relacionado com ataques contra as tropas afegãs e americanas, segundo o comando. As tropas se aproximaram dos supostos insurgentes, que iniciaram uma manobra de ataque e foram repelidos. Entre os mortos se encontra o dirigente procurado pelas tropas, segundo o comando, que já tinha informado nesta segunda-feira um outro incidente similar registrado no distrito de Andar, na mesma província. Nos últimos dias, cerca de 100 insurgentes morreram em duas operações das tropas afegãs e da Otan na província de sulina afegã de Helmand, uma das fortificações insurgentes. Mais de quatro mil pessoas morreram este ano no Afeganistão por causa da violência.