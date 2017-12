Tropas americanas matam um policial iraquiano e ferem 4 Um policial morreu e quatro foram feridos por tiros disparados pelas tropas dos Estados Unidos na área de al-Horia, noroeste de Bagdá, num incidente cujas causas ainda não estão esclarecidas. Os agentes protegiam um edifício em construção, destinado ao Conselho Supremo de Justiça, quando os soldados americanos atiraram. Além disso, três policiais foram baleados e morreram numa emboscada realizada por um grupo de homens armados. O ataque aconteceu no bairro de al-Aluia, no centro da capital. Fontes dos órgãos de segurança acrescentaram que outro agente foi ferido no mesmo incidente. Um suposto líder do braço iraquiano da organização terrorista Al-Qaeda morreu num ataque aéreo americano, na cidade de Ramadi, 110 quilômetros a oeste da capital, informou o comando americano. "As forças da coalizão, lideradas pelos EUA, mataram Rafea Abdel Salm al-Izaui, conhecido como Abi Taha, e seu motorista, numa operação aérea no leste de Ramadi", diz um comunicado. Segundo a nota, Izaui, considerado um dos chefes da Al-Qaeda no Iraque, oferecia "abrigos seguros" aos combatentes estrangeiros que entram no país para lutar contra as tropas americanas e as forças de segurança do governo.