Tropas americanas são desviadas de Faluja para Mosul O exército dos EUA decidiu retirar um batalhão de infantaria de Faluja, de onde se lançou uma das maiores ofensivas da guerra no Iraque, e enviar os soldados a Mosul, informaram neste sábado oficiais americanos. O batalhão foi deslocado para Mosul na noite de quinta-feira, depois que combatentes iraquianos atacaram pontes, viaturas policiais e prédios do governo na cidade. Os combatentes parecem estar aproveitando a retirada do batalhão para aumentar os ataques a Faluja. Segundo funcionários americanos, restam de 1.000 a 2.000 combatentes em povoados na zona de Faluja que não foram presos dentro da cidade durante o cerco que começou na segunda-feira.