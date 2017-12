Tropas americanas tomam parte de Faluja Comandantes das tropas norte-americanas no Iraque dizem que seus soldados dominam uma pequena parte do território insurgente de Faluja. Há dias que forças americanas preparam uma operação militar maciça para retomar a cidade. Hoje, o governo iraquiano decretou estado de emergência por 60 dias. Os soldados norte-americanos fecharam os acessos a Faluja, a 65 quilômetros a oeste de Bagdá e, à noite, capturaram uma pequena parte do território rebelde na periferia da cidade, onde se localizava um posto médico dos insurgentes. Várias pessoas foram presas. Um avião AC-130 lançou ataques após o pôr-do-sol, enquanto os combates ocorriam na periferia da cidade. Quando os soldados norte-americanas se preparavam para a batalha, foram advertidos pelos comandantes que os combates poderiam ser os mais brutais, desde a guerra do Vietnã. O comando norte-americano anunciou que havia bloqueado os acessos a Faluja e estava "finalizando os preparativos para um assalto" à cidade.