Tropas atrapalham festa pelo aniversário de Saddam Hoje é o aniversário de 66 anos de Saddam Hussein, mas, desta vez, não houve as celebrações de anos anteriores, embora corressem rumores de que o ditador deposto ainda está vivo. Na cidade natal de Saddam, Tikrit, um pequeno grupo de seguidores, entre eles alguns membros de seu clã Al-Tikrit, promoveram uma manifestação de apoio ao líder derrubado e prometeram continuar celebrando a data por anos. As festividades foram suspensas quando soldados dos EUA ameaçaram usar a força se os partidários não se dispersassem. "Saddam Hussein é um dos grandes líderes árabes. Não o importamos. Ele nasceu no Iraque", afirmou Abdullah Ialeh Hussein, que se apresentou como primo de Saddam. "Os americanos nos ocuparam, mas vamos continuar a apoiá-lo." Em Bagdá, cerca de três semanas depois que tropas dos EUA tomaram a cidade, as celebrações compulsórias maciças que Saddam orquestrava para seu aniversário não aconteceram. "Sempre que tínhamos aquelas eleições para presidente, todos votavam nele", lembrou Hussein al-Khafaji, um coronel da Força Aérea iraquiana. "E hoje nada vai acontecer. Isso provará que nenhum de nós gostava dele, nenhum." Em outro ponto da cidade, um homem carregava um cartaz pela rua Saddoun, mostrando Saddam com chifres e uma coleira no pescoço. "É seu aniversário. Que vergonha", estava escrito. Nas proximidades, garotos vendiam fotocópias do baralho de cartas do Comando Central dos EUA das figuras mais procuradas do antigo regime, gritando para os motoristas: "Tenha os nomes da panelinha de Saddam!" Autoridades do governo dos EUA revelaram que o ex-vice-primeiro-ministro do Iraque, capturado semana passada, Tareq Aziz, disse ter visto Saddam vivo no começo de abril. Mas o relato de Aziz não inclui necessariamente o período depois do segundo ataque aéreo contra Saddam, em 7 de abril.