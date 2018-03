Tropas australianas desfilam após retirada do Iraque

As tropas australianas desfilaram neste sábado em seu país diante de milhares de espectadores para celebrar sua retirada do Iraque, onde tinham permanecido desde o início da guerra, em 2003, informou a rede de televisão "ABC". O primeiro-ministro australiano, Kevin Rudd, se encontrava entre os presentes no desfile na cidade de Brisbane, no norte do país, onde cerca de 700 soldados marcharam uniformizados pelas principais avenidas. "Hoje a nação australiana lhes agradece, homens e mulheres das Forças Armadas da Austrália, pelo serviço no Iraque", disse Rudd às tropas. O primeiro-ministro venceu as eleições no ano passado após prometer a retirada do Iraque das tropas de combate, que eram de cerca de 500 soldados. No entanto, mil militares permanecerão no país asiático para proteger a Embaixada australiana em Bagdá e plataformas petrolíferas.