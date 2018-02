Tropas avançam pouco em ofensiva contra talebans Forças militares da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e do Afeganistão abriram fogo contra insurgentes do taleban em Marjah nesta segunda-feira, no terceiro dia de uma grande ofensiva para tomar a região dos extremistas. Com tiros vindos de diversas direções ao longo de todo o dia, as tropas da Otan e do Afeganistão conseguiram avançar apenas algumas centenas de metros enquanto enfrentavam pequenos grupos de atiradores talebans.