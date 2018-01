Tropas britânicas devem ficar no Iraque mais alguns anos Forças do Reino Unido provavelmente ficarão no Iraque por mais alguns anos, disse o chanceler Jack Straw. Ele afirmou que não pode citar datas com precisão. ?Não posso dar uma escala exata?, afirmou. ?Mas com certeza não serão apenas meses. Não posso dizer se (a retirada do Iraque) será em 2006, 2007?, complementou. Straw, em entrevista à rádio BBC, disse não ver razão para que a transferência de poder da coalizão para o povo iraquiano não ocorra em 1º de julho, conforme acordado entre a autoridade de ocupação e o Conselho de Governo. Mas acrescentou que um número significativo de militares britânicos deverá permanecer no Iraque até bem depois dessa data.