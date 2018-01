Tropas britânicas entram em Basra Pela primeira vez desde o início da guerra, tropas britânicas estabeleceram um acampamento dentro da cidade de Basra, no sul do Iraque, onde batalhas ferozes foram travadas entre os britânicos, combatentes iraquianos e cidadãos que se opõem ao regime de Saddam Hussein. Os soldados britânicos, posicionados nos arredores da segunda maior cidade iraquiana há duas semanas, cruzaram o curso d?água de Shatt al-Basra, um canal artificial de 13 metros de profundidade, nas proximidades dos limites da cidade. A infantaria, acompanhada por carros blindados, tanques e helicópteros, cruzou a Ponte 4, o caminho mais direto para o interior da cidade. Ao anoitecer, um número não divulgado de homens do 1º Batalhão de Guardas Irlandeses estava a poucos quilômetros do centro da cidade de 1,3 milhão de habitantes. Soldados e milicianos iraquianos, que vinham mantendo as forças britânicas à distância, desta vez recuaram, ateando fogo a trincheiras cheias de petróleo. A entrada britânica na cidade foi precedida por uma campanha de distribuição de panfletos, mostrando um soldado apertando a mão de um iraquiano. ?Estamos aqui para libertar o povo do Iraque?, diz a carta endereçada à população de Basra. ?Precisamos de sua ajuda para identificar o inimigo e reconstruir o Iraque?. E, num reconhecimento velado do que ocorreu em Basra em 1991, quando as tropas americanas partiram deixando o grupo de Saddam Hussein no poder, o panfleto promete: ?Desta vez, não abandonaremos vocês. Sejam pacientes, juntos venceremos?. Veja o especial :