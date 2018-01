Tropas britânicas impedem retorno de terroristas ao Afeganistão Centenas de soldados britânicos iniciaram hoje patrulhas numa área do Afeganistão próxima à fronteira paquistanesa, para tentar impedir que combatentes do Taleban e da Al-Qaeda regressem e realizem atentados terroristas, disseram oficiais americanos e britânicos. Segundo o porta-voz militar americano, major Bryan Hilferty, os combatentes que cruzam a fronteira podem, por exemplo, tentar sabotar as reuniões da "loya jirga", o grande conselho afegão que deve eleger o novo governo do país. Segundo o porta-voz militar britânico, major Ben Curry, outro objetivo da infiltração por elementos da Al-Qaeda e do Taleban seria o de tentar obter uma "vitória simbólica" contra as forças encabeçadas pelos Estados Unidos, com a derrubada de um helicóptero ou a captura e execução de um soldado. Na chamada "Operação Abutre", as forças britânicas patrulharão a zona em helicópteros, a pé e em veículos militares. A missão terá duração maior que as realizadas anteriormente na região, disse Curry. De acordo com o porta-voz britânico, o objetivo da operação não é proteger especificamente o grande conselho afegão. "Mas é evidente que faremos tudo para impedir qualquer forma de alteração da ordem por parte do Taleban e da Al-Qaeda", afirmou. A "Operação Abutre" começa em um momento em que os terroristas, segundo a coalizão, se apressam em lançar novos ataques. "É o que fazem os terroristas. Tentam atrapalhar o processo", disse Hilferty na base de Bagram, ao norte de Cabul, centro das operações americanas no Afeganistão. "Eles podem usar ataques terroristas típicos, com dinamite e carros-bomba", afirmou o porta-voz militar americano.