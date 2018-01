Tropas britânicas invadem base de líder xiita em Basra ropas britânicas tomaram o controle dos escritórios do líder xiita radical Muqtada al-Sadr na cidade Basra, no sul do Iraque, informam testemunhas. Houve combate entre os britânicos e um grupo leal a al-Sadr. Soldados invadiram os escritórios e posicionaram-se ao redor do edifício, informa um repórter da Associated Press presente à cena. Reforços apoiados por tanques entraram na área. Um helicóptero sobrevoa o local. Os combates entre a tropa britânica e o Exército al-Mahdi centrou-se ao redor do complexo de al-Sadr no bairro de al-Tuwaiasa, no centro da cidade. Explosões e tiros ecoam pela área. Fogo pode ser vistas no segundo andar do edifício, de dois pavimentos. Uma casa próxima também está em chamas. Muqtada al-Sadr foi o instigador da revolta xiita contra a ocupação militar americana do Iraque no primeiro semestre deste ano, e da rebelião na cidade sagrada da Najaf, meses depois. Embora ele tenha chegado a um acordo com o governo provisório iraquiano quanto à situação de Najaf, seus seguidores armados, o Exército al-Mahdi, segue enfrentando as tropas internacionais em outras partes do Iraque.