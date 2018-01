Tropas britânicas matam cinco iraquianos por roubo Tropas britânicas mataram cinco iraquianos que tentavam roubar um banco em Basra, durante uma onda de saques na segunda maior cidade do Iraque, informou um oficial militar à rede de TV BBC. De acordo com a fonte, que pediu anonimato, um soldado britânico foi hospitalizado depois de receber um tiro, no estômago, de um dos supostos assaltantes. O episódio veio a público pouco depois de o chanceler britânico, Jack Straw, ter declarado que as tropas britânicas "estão fazendo todo o possível" para restaurar o ordem no Iraque. "Os saques e a desordem popular que começaram em Basra e depois passaram a Bagdá são compreensíveis, porque o povo iraquiano rompeu com as ataduras de um governo do terror", disse Straw. Veja o especial :