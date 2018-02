Tropas britânicas no Chipre terão compensação

"Qualquer um que esteja no Chipre a serviço do país será protegido", disse o ministro de Finanças, George Osborne. Mas os cerca de 59 mil britânicos residentes em Chipre, mas que não trabalham na área militar, poderão ter prejuízos.

Entre as exigências feitas pela União Europeia e Fundo Monetário Internacional (FMI) para liberação do resgate financeiro de 10 bilhões de euros (US$ 13 bilhões) está a taxação de contas com mais de 100 mil euros em 9,9%, enquanto os valores abaixo disso pagarão 6,75%. O anúncio fez com que correntistas com dinheiro em bancos do Chipre corressem para máquinas de saque automático para retirar dinheiro de suas contas. As informações são da Associated Press.