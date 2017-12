Tropas britânicas posicionam-se nas proximidades de Bagdá Militares britânicos informam que cerca de 800 homens da Black Watch ("Guarda Negra") começam a posicionar-se ao norte de suas bases tradicionais no Iraque, movendo-se na direção de Bagdá. "Podemos confirmar que há algum movimento", disse o porta-voz militar britânico major Charlie Mayo. Ele não deu mais detalhes, citando questões de segurança. As tropas britânicas substituirão soldados dos EUA que, especula-se, serão deslocados para tomar parte numa ofensiva contra núcleos rebeldes a oeste e norte de Bagdá. A movimentação é parte do esforço da coalizão anglo-americana para impor a ordem no Iraque antes da eleição de janeiro. Sessenta e oito soldados britânico morreram no Iraque, contra Amis de1.000 americanos - proporcionalmente, levando-se em conta o total de homens de cada país enviado ao Iraque, as baixas britânicas são pouco menores que as americanas.