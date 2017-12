Tropas britânicas prontas para transferência no Iraque Os soldados do batalhão reservista escocês Black Watch estão prontos para a transferência, nas próximas horas, ao Triângulo Sunita, uma das áreas mais conturbadas na região central do Iraque, atendendo a um pedido feito recentemente pelos Estados Unidos ao governo do primeiro-ministro Tony Blair. O batalhão está pronto para se transferir com suas armas, munições e veículos armados à região controlada por tropas norte-americanas no centro do Iraque, segundo declarou hoje o comandante Blair Radford, à rede BBC. Esta semana, o governo da Grã-Bretanha confirmou que 500 soldados do batalhão Black Watch e outros 350 reservistas britânicos foram para o centro do Iraque, depois do pedido dos EUA para se concentrarem nos combates terrestres na cidade de Falluja.