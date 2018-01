Tropas búlgaras sofrem ataque no Iraque Uma granada antitanque foi disparada contra posições de soldados búlgaros na cidade iraquiana de Kerbala, informa o Ministério da Defesa da Bulgária. Ninguém ficou ferido. Um contingente búlgaro de 470 homens assuniu o controle de Kerbala no início da semana, como parte de uma força composta por tropas de 22 nações, sob comando da Polônia. No território a nordeste de Bagdá, um soldado americano foi morto e outros quatro ficaram feridos num ataque com três granadas contra um comboio que se dirigia a Baqouba. Com esta morte, chega a 282 o número de americanos mortos no Iraque.