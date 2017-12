Tropas colombianas recuperam principal área das FARC Tropas do Exército colombiano recuperaram nesta sexta-feira San Vicente del Caguán, o principal município da zona desmilitarizada da guerrilha, onde se realizavam as negociações do governo com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC). As tropas chegaram ao local em 10 helicópteros, durante a noite, e se instalaram em Batallón Cazadores, que havia sido entregue à guerrilha no dia 7 de novembro de 1999, quando começou a funcionar a zona desmilitarizada. Segundo testemunhas, os cerca de 200 soldados encontraram alguma resistência para retomar a área, e, ao final, hastearam a bandeira da Colômbia. Começou assim a recuperação dos 42.000 quilômetros da zona desmilitarizada, depois de vários bombardeios na quinta-feira contra alvos das FARC na região.