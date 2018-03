Tropas conjuntas matam pelo menos 11 talebans em Kandahar Pelo menos onze rebeldes talebans foram mortos em enfrentamentos com tropas conjuntas afegãs e americanas no sul do Afeganistão, informou o comandante das tropas afegãs nas províncias do sudoeste, general Rahmatullah Raousi. Os confrontos aconteceram neste sábado no distrito de Panjwahee, na província conflituosa de Kandahar, quando as tropas conjuntas lançaram uma operação de busca de rebeldes talebans e seus aliados membros da organização terrorista Al Qaeda. Em diferentes enfrentamentos entre as duas partes, nesse distrito, pelo menos 11 rebeldes morreram e 12 foram detidos, enquanto um soldado e dois policiais afegãos ficaram feridos. A violência aumentou nas últimas semanas no Afeganistão, onde mais de 2.000 pessoas morreram desde o começo de 2005.