Tropas da coalizão avançam rumo ao centro de Faluja O comando das tropas dos Estados Unidos no Iraque anunciou, nesta quarta-feira, que as forças da coalizão controlam cerca de 70% do território da cidade de Faluja. Agora, as unidade avançam rumo ao centro da cidade sunita, informou o major Francis Piccoli, da 1ª Força Expedicionária de Infantaria da Marinha. Falta conquistar uma parte da área central de Paluja. "O coração da cidade é o que nos interessa agora", afirmou Piccoli. O major classificou os combates de "moderados" e disse que não exigiram uso maciço de soldados e armamentos. Ele acrescentou que as baixas americanas até agora foram poucas, mas no lado rebelde muitas. Até a noite de terça-feira os combates haviam custado a vida de dez soldados americanos e das forças de segurança do Iraque. O saldo de americanos mortos é igual ao registrado em abril, quando a cidade foi sitiada durante três semanas.