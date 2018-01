Tropas da coalizão e do Iraque se enfrentam a 80 km de Bagdá As forças americanas estão lutando contra tropas da Guarda Republicana nos arredores de Karbala, cidade santa para os muçulmanos xiitas, cerca de 80 quilômetros ao sul de Bagdá, informaram oficiais de defesa dos EUA. Mais cedo, mísseis de cruzeiro Tomahawk foram lançados contra posições da divisão Medina da Guarda Republicana - as forças mais bem treinadas e equipadas do Iraque - na região de Karbala. Veja o especial :