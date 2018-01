Tropas da coalizão entram pela primeira vez em Bagdá Tanques e veículos blindados norte-americanos entraram pela primeira vez, na manhã deste sábado, na capital iraquiana Bagdá desde o início da guerra contra o Iraque, há 17 dias. Homens da 3ª Divisão de Infantaria avançam pelo sul de Bagdá, paralelo ao Rio Tigre, em direção ao centro da cidade, que fica a 14 km. Do sudoeste, outros soldados norte-americanos, que tomaram o aeroporto de Bagdá, a 20 km a sudoeste da capital iraquiana, na madrugada de ontem, enfrentam a resistência iraquiana rumo a Bagdá. Nesta manhã, fortes explosões aconteceram em uma região próxima ao centro de Bagdá, no sul e sudoeste da capital iraquiana, onde há uma grande nuvem negra no céu. Do Comando Central dos EUA, no Catar, o capitão da Força Aérea dos EUA, Dani Burrows, disse que os soldados e os fuzileiros navais estão cercando Bagdá. ?As forças cercaram praticamente todas as direções. A capital está sitiada. Temos agora um estrangulamento dos arredores de Bagdá?, afirmou Burrows. Veja o especial :