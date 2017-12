Tropas da coalizão libertam reféns italianos no Iraque Forças da coalizão que ocupa o Iraque libertaram reféns italianos e um polonês numa operação militar desencadeada ao sul de Bagdá, informa o general Ricardo Sanchez, dizendo que todos os reféns foram soltos de um mesmo local e que suspeitos foram capturados. Aparentemente não houve troca de tiros na libertação dos três italianos e do polonês. O premier italiano, Silvio Berlusconi, disse que os reféns estavam sendo transportados de helicóptero e chegarão à Itália na quarta-feira. Os italianos, que trabalhavam no Iraque como agentes particulares de segurança, foram capturados em abril. Um quarto italiano, tomado como refém junto com os demais, foi morto pouco depois. O polonês é funcionário de uma empreiteira, seqüestrado semana passada, depois que sete homens invadiram o escritório de Bagdá da construtora Jedynka.