Tropas da Isaf matam pelo menos 20 talibãs no sul do Afeganistão Pelo menos 20 talibãs morreram em um confronto com tropas da Força Internacional de Assistência à Segurança no Afeganistão (Isaf) no sul do país, informaram neste domingo fontes militares. Segundo um comunicado divulgado neste domingo pela Isaf, o combate aconteceu durante uma operação iniciada no sábado na província de Kandahar chamada Medusa, que ainda continua. As tropas têm como objetivo expulsar as centenas de talibãs que se instalaram em maio passado na região de Panjawayi e permitir que milhares de deslocados da área retornem a suas casas. O porta-voz da Isaf, general Luke Knittig, destaca na nota que mais de 20 insurgentes morreram em ações recentes e que as forças estão cumprindo sua meta. Desta mesma operação participava o avião de reconhecimento Nimrod MR2 que caiu no sábado (sexta-feira à noite no Brasil) na província de Kandahar matando 14 militares britânicos: 12 membros do Real Força Aérea britânica (RAF), um da Marinha e outro do Exército.