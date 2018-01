Tropas da ONU enfrentam medo e morte no Haiti, diz NYT O jornal americano The New York Times diz nesta terça-feira que "medo e morte enlaçam" os soldados das tropas de paz da ONU no Haiti. O diário observa que as mortes recentes de dois soldados jordanianos das tropas da ONU levaram os governos do Brasil, dos Estados Unidos e do Canadá a exigir uma explicação sobre "o que deu errado na transição para a democracia" no país. Porém, o Brasil, que comanda as tropas de paz, é poupado de críticas. "O esforço brasileiro lá está sendo entravado por vários dos mesmos problemas que outras tropas de paz já enfrentaram em outros conflitos no planeta, quer dizer, a falta de apoio financeiro e político, e as dúvidas sobre o uso de força letal", diz o Times.