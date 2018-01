Tropas da ONU entram em combate no Congo Soldados das Nações Unidas entraram em combate com guerreiros tribais numa região rica em ouro no nordeste do Congo. A força da ONU foi ao local para investigar um ataque sofrido por soldados paquistaneses, disse uma porta-voz da organização internacional. Pelo menos 100 homens das Nações Unidas em helicópteros, blindados e a pé enfrentaram pistoleiros não-identificados por 90 minutos em casas e colinas da Barreira Iga, disse Isabelle Abric, porta-voz da missão da ONU para o Congo. O embate ocorre cinco dias depois de um helicóptero da ONU ter sido atingido por cinco tiros enquanto investigava um conflito entre as milícias das tribos Hema e Lendu, diz Abric. Os Lendu e os Hema mantêm uma rixa tradicional pelas terras e outros recursos da região de Ituri, que tem o dobro da área da Bélgica. As facções continuam a lutar mesmo depois da chegada de mais de 4.000 soldados da ONU e observadores militares.