Tropas da ONU prendem congolês acusado de massacre Forças de paz das Nações Unidas prenderam um chefe de milícia do Congo acusado de um massacre de 400 pessoas no nordeste do país, ano passado. A força da ONU, parte de um contingente de paz de 10.800 homens, prenderam o suspeito, conhecido apenas como comandante Ghoda, a pedido de um juiz local, disse a porta-voz das Nações Unidas Rachel Eklou.