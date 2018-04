Tropas da Otan matam pelo menos 14 insurgentes no Afeganistão

CABUL - Catorze supostos insurgentes, entre eles seu líder, morreram durante operação das tropas afegãs e da Otan na província de Paktia, leste do Afeganistão, fronteiriça com o Paquistão, informou uma fonte oficial neste domingo, 31.

A operação aconteceu sábado à noite no distrito de Garda Serai, quando forças afegãs e estrangeiras lançaram uma ofensiva terrestre na área de Sarokhel Darra, onde contaram com apoio aéreo, disse um porta-voz do Exército afegão, Raaz Muhammad Aryakhel, à agência "AIP".

A fonte assegurou que 14 insurgentes morreram no combate, entre eles seu comandante, e que não houve baixas em suas fileiras e nem vítimas civis.

No entanto, um porta-voz taleban, Zabihullah Mujahid, citado pela "AIP", disse que a força conjunta bombardeou as casas de vários habitantes da região e matou 17 civis, incluindo mulheres e crianças.

A Força Internacional de Assistência à Segurança (Isaf), missão da Otan no Afeganistão, não emitiu até o momento nenhum comunicado sobre o ataque.

Os insurgentes têm forte presença nas províncias do leste e o sul afegão, onde protagonizam frequentes atentados contra as tropas internacionais e afegãs e outros alvos.

Nas províncias orientais afegãs, limítrofes com o Paquistão, as autoridades do país centro-asiático suspeitam que há vários campos de treinamento da insurgência, que se beneficia da permeabilidade da fronteira.