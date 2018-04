Tropas da Síria atacam redutos opositores

BEIRUTE - Um grupo de ativistas da Síria informou nesta segunda-feira, 13, que as forças da oposição estão lutando contra as tropas do presidente Bashar Assad em Rastan, um cidade no centro do país atualmente dominada por desertores. Além disso, as Forças Armadas continuam com sua ofensiva sobre a cidade de Homs.

Segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, a tentativa do Exército de tomar Rastan, que está sob controle dos rebeldes desde janeiro, deixou três soldados mortos. Durante as operações militares, as linhas telefônicas da cidade são interrompidas.

Já em Homs, considerada a capital da revolta contra Assad, novos bombardeios foram registrados. O bairro de Baba Amr foi o maior alvo da investida das forças armadas. Ainda de acordo com os ativistas, no resto do país houve "violentos combates entre grupos de desertores e o Exército do regime" pela manhã. Os militares tomaram a região de Lajat, na província de Deraa.

Os novos episódios de violência ocorrem apenas um dia depois de a Liga Árabe pedir ao Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) para que seja criada uma força de paz para a Síria e requisitar aos países árabes para cortar as relações diplomáticas com Damasco.

De acordo com a ONU, a revolta contra Assad, que está prestes a completar um ano, já deixou mais de 5 mil mortos. O governo sírio culpa "grupos armados e terroristas" pela onda de violência.