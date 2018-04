Tropas de Assad avançam por subúrbios de Damasco

BEIRUTE - Tropas do regime da Síria enfrentaram desertores em uma série de cidades perto de Damasco nesta quarta-feira, 1º, em uma nova ofensiva para acabar com as revoltas contra o presidente Bashar Assad nas áreas próximas da capital, dizem ativistas.

Veja também:

MAPA: A revolta que abalou o Oriente Médio

OLHAR SOBRE O MUNDO: Imagens da revolução

ESPECIAL: Um ano de Primavera Árabe

As batalhas na região montanhosa ocorrem dias depois de as forças do regime retomarem o controle dos subúrbios ao leste de Damasco em uma das ofensivas mais sangrentas dos quase 11 meses de revolta na Síria.

Ativistas dizem que as forças de Assad intensificaram a repressão com a esperança de silenciar os protestos e os desertores militares que se uniram à revolta enquanto o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) debate um esboço de uma resolução exigindo a renúncia do presidente.

Na cidade de Zabadani, perto da fronteira com o Líbano, ao menos seis desertores morreram. De acordo com os Comitês Locais de Coordenação, ao menos 17 pessoas morreram no vale próximo, entre eles cinco dissidentes do grupo chamado de Exército Livre da Síria.

Homs

Pelo menos oito civis e 15 soldados foram mortos durante intensos confrontos na cidade de Homs, no centro da Síria, um dos epicentros da revolta, informou o grupo Observatório Sírio pelos Direitos Humanos.

"Pelo menos oito civis foram mortos pelas Forças Armadas sírias em vários bairros de Homs", afirmou o grupo, sediado no Reino Unido. Segundo a entidade, os soldados foram mortos durante confrontos com tropas rebeldes no setor de Bustan al-Diwan da cidade.

Mais de 5 mil pessoas morreram desde o início das revoltas contra o regime, em março de 2011, segundo a ONU. Opositores e desertores começaram a se organizar para combater as tropas de Assad. Damasco culpa "terroristas e grupos armados" pela violência.

Os números não podem ser verificados independentemente, uma vez que a Síria proíbe a entrada de jornalistas estrangeiros e mantém a mídia sob estrito controle. As informações são da Dow Jones.