Tropas de Dostum entram em Kunduz O general usbeque Abdul Rashid Dostum e o líder tadjique Mohammad Doud, ambos comandantes da Aliança do Norte mas rivais em seu interior, chegaram a um acordo sobre a tomada de Kunduz, disse hoje um terceiro comandante, Ustad Attah, aliado de Daoud. Hoje se soube que as forças de Dostum entraram em Kunduz, pelo lado oeste da cidade. Enquanto isso, Daoud, que pressiona pelo leste, deu um ultimato ao Taleban para sua rendição antes do fim do dia. De acordo com Attah, o acordo fechado prevê que as tropas de Dostum detenham seu avanço sobre o oeste enquanto prosseguir o avanço do comandante tadjique. De acordo com Attah, a tomada da cidade não será concluída até segunda-feira. Outras fontes disseram que milhares de soldados do Taleban se renderam à aliança em Kunduz, onde havia pelo menos 15.000 homens ligados à milícia islâmica. Entre eles, havia pelo menos 3.000 membros da organização Al-Qaeda, liderada pelo milionário saudita Osama bin Laden.