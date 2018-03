Tropas de Israel começam a deixar Gaza Tropas e tanques israelenses começaram a deixar o norte de Gaza ao cair da tarde deste domingo, disseram fontes militares, contando com um acordo que transfere a responsabilidade pela segurança da região para os palestinos. A TV de Israel mostrou a imagem de uma longa fileira de veículos militares abandonando a Faixa de Gaza. As forças israelenses entraram na cidade de Beit Hanoun semanas atrás, na tentativa de impedir os militantes palestinos de lançarem mísseis contra Sderot, uma localidade israelense junto à cerca que separa o lado de Israel do lado palestino. Como parte de um plano de paz apoiado pelos EUA, israelenses e palestinos concordaram em transferir a responsabilidade pela segurança na Faixa de Gaza e na cidade de Belém, na Cisjordânia, à Autoridade Palestina. Israel insiste em que os palestinos têm de conter os ataques terroristas nas zonas que controlam. Em obediência a um elemento-chave do acordo, os palestinos terão o direito de livre circulação ao longo da principal estrada de Gaza, freqüentemente bloqueada em dois pontos por forças israelenses em resposta a ataques contra colonos judeus na estreita faixa. Fontes militares, falando sob a condição de manter o anonimato, disseram que a retirada israelense não será oficialmente anunciada até ser completada. Os palestinos se queixaram de que a presença de militares israelenses em Beit Hanoun, uma área no extremo nordeste de Gaza, os soldados destruíram boa parte das plantações e derrubaram dois edifícios. Os israelenses alegam que precisaram nivelar o terreno para prevenir o disparo de mísseis.