Tropas de Israel deixam vila palestina Cedendo às pressões internacionais, o governo de Israel começou hoje a desocupar territórios palestinos invadidos durante os últimos sete dias. As tropas israelenses deixaram no começo desta quinta-feira a vila de Beit Rima, que fica perto da cidade bíbilca de Belém. Hoje, o primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, deve se reunir com o Gabinete de Segurança para definir se irá retirar tropas de outras áreas palestinas ocupadas. O cerco ao povoado de Beit Rima, na Cisjordânia, gerou tiroteios que deixaram cinco palestinos mortos, segundo os moradores locais. Eles informaram que outros três que haviam sido feridos e levados a um hospital também morreram. A informação, no entanto, não foi confirmada por fontes hospitalares.