Tropas de Israel enfrentam palestinos armadados em Gaza Soldados de Israel trocaram tiros com palestinos próximo a um assentamento israelense na Faixa de Gaza, na manhã desta segunda-feira. Pelo menos uma pessoa morreu. Na Cisjordânia, jipes do exército entraram nos povoados de Jenin e Tulkarem, mas não efetuaram prisões. O enfrentamento ocorre apenas um dia após o partido Likud, do primeiro-ministro israelense Ariel Sharon, ter estabelecido o dia 29 de abril como a data limite para a votação sobre a retirada da Faixa de Gaza. O referendo envolvendo mais de 200 mil membros do Likud ocorreria nos próximos dias, com votações no gabinete e no parlamento. Se perder o referendo, Sharon verá crescer as pressões para que renuncie. O primeiro-ministro israelense visitará os EUA nesta segunda-feira, onde se reune com o presidente George W. Bush para pedir financiamento ao plano de retirada de Gaza. Neste domingo, Sharon afirmou que o plano vai beneficiar a segurança de Israel e ativar os esforços de paz, além de melhorar sua posição na comunidade internacional e estimular a economia.